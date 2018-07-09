«Яндекс» ограничил продажу своей колонки со встроенной «Алисой»

Яндекс выводит на рынок гаджет собственного производства - умную колонку Яндекс.Станция со встроенным голосовым помощником «Алисой». Уже в первые часы после анонса продаж поступило более 20 тысяч заявок на покупку устройства. Об этом рассказал директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам Константин Круглов. Его слова приводит издание «Ведомости».

«Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки», - сообщил Круглов.

Уже 10 июля Яндекс.Станция появится в продаже. Ее стоимость будет 9990 рублей. Каждый владелец станции получит год бесплатной Яндекс. Музыки, подписку от партнеров компании. Об этом сообщает компания Яндекс в пресс-релизе.