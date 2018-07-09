Кто выйдет в финал ЧМ-2018: эксперт дал свой прогноз

Советский и российский футболист Андрей Канчельскис считает, что в финал ЧМ-2018 выйдут сборные Англии и Бельгии. Своим мнением спортивный эксперт поделился со «Звездой».

«Я думаю, что и Англия, и Бельгия будут в финале. Я думаю, что Бельгия, конечно, сильнее (Франции - прим.ред), и Англия тоже сильнее Хорватии. Англичане хотят, чтобы кубок вернулся к ним. Хотелось бы иметь такой финал», - предположил Канчельскис.

Все участники 1/2 финала ЧМ-2018 уже определены. За выход в финал поборются между собой Франция и Бельгия, а также национальные команды Англии и Хорватии. Французы одолели в 1/4 финала Уругвай со счетом 2:0. Бельгийцы отправили домой бразильцев, победив их со счетом 2:1. Команда Англии вышла в полуфинал, забив в ворота шведской сборной два мяча.

А Хорватия с трудом вырвала победу у сборной России, победив подопечных Станислава Черчесова лишь в серии пенальти.