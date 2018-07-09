В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа

Москва и Вашингтон обмениваются документами в рамках подготовки встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка к саммиту идет полным ходом, стороны согласовывают условия.

«В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами», - приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что говорить о сближении позиций России и Соединенных Штатов пока преждевременно. Песков добавил, что более подробно обсудить данную тему можно будет по итогам встречи лидеров двух стран.

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут 16 июля в Хельсинки. Главы государств обсудят отношения между странами, а также вопросы нацбезопасности, после чего подпишут совместное заявление и пообщаются с журналистами.