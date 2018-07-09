Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу: видео

Цирковая слониха по кличке Мала упала на зрителей во время представления в цирке Крон в Германии. Об этом сообщается на сайте организации по защите животных PETA. Видеозапись размещена в YouTube.

Во время шоу с участием трех цирковых слонов и наездниц двое животных по неизвестной причине атаковали Малу, протаранив ее бивнями. Слониху оттеснили к борту цирковой арены, где она упала на зрителей первого ряда. В результате падения животного одна из зрительниц получила ушибы, другие остались невредимы. Сама слониха повредила ногу.

Защитники животных в своем обращении призвали к запрету выступлений с участием зверей. По их словам, в цирке Крон одновременно выпускают на сцену азиатских и африканских слонов, чье поведение заметно отличается друг от друга, и это в итоге приводит к конфликтам. В цирке опровергли это утверждение, заявив, что ссоры за власть в сообществе типичны для любых групп животных.