В Анапе запретили купаться в Черном море

В Анапе отдыхающим запретили купаться в Черном море. О подобных мерах объявило Управление гражданской обороны и защиты населения города в связи с низкой температурой воды. Об этом сообщает «Блокнот».

Запрет на купание в Черном море введен с 8 июля. Окончание его действия пока неизвестно.

По данным синоптиков, температура воды на черноморском побережье снизилась до +14-16°С. При этом оптимальная температура, при которой специалисты рекомендуют купаться в море, должна составлять минимум +18°С.