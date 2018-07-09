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Рядом с Крымским мостом найдены уникальные древнегреческие артефакты

Вадим Синицын
15:00 09.07.2018
«Арфа, найденная на Тамани, оказывается одной из самых ранних и хорошо сохранившихся во всем древнегреческом мире», - заявил руководитель Сочинской экспедиции Роман Мимоход.
Рядом с Крымским мостом найдены уникальные древнегреческие артефакты
Фото: Инфоцентр Крымский мост

В ходе раскопок на Таманском полуострове археологи обнаружили древнегреческие артефакты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт археологии РАН.

Ученым удалось обнаружить остатки музыкальных инструментов из Древней Греции - арфы и лиры. Находки были сделаны в ходе исследования территории некрополя у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе. По данным ученых-археологов, в VI веке до нашей эры здесь располагался один из греческих полисов.

До настоящего времени, по слова ученых экспедиции, была известна только одна подобная сохранившаяся арфа. Ее обнаружили в некрополе Пирей на территории Южной Италии.

«В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одной из самых ранних и хорошо сохранившихся во всем древнегреческом мире», - заявил руководитель Сочинской экспедиции Роман Мимоход.

Сочинская экспедиция проводит работы в этой местности уже более двух лет. За время своей деятельности археологи исследовали несколько сотен древних захоронений и обнаружили несколько артефактов, которые позволяют делать выводы о взаимопроникновении местной и греческих культур.

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