СМИ: из затопленной пещеры в Таиланде вывели шестого подростка

Шестого из 12 подростков вывели на поверхность из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, передает Thai PBS.

Мальчика направили в больницу города Чианграй, куда ранее были эвакуированы еще пять детей. На данный момент в пещере остаются семь человек.

Двадцать четвертого июня 12 игроков местной юношеской футбольной команды и их тренер пропали в пещере Тхам Луанг в национальном заповеднике. Они оказались отрезаны от выхода из-за наводнений. Подростков нашли 2 июля дайверы.

Мальчиков выводили на поверхность в специальном снаряжении, они плыли под водой в сопровождении опытных специалистов.