Опасный вирус был обнаружен в дешевых Android-смартфонах

Опасный вирус, собирающий данные пользователей, был обнаружен в прошивке бюджетных устройств, производимых в Китае и Индии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В частности, речь идет о программе Gmobi, которая по версии своего разработчика, предназначена для сбора данных якобы в маркетинговых целях. Это необходимо, чтобы демонстрировать рекламу на экране смартфона. Однако, во многих странах такой подход является незаконным.

В числе производителей, в устройствах которых были обнаружена данная программа, значатся Huawei и Xiaomi. Уже доказано, что это прилжение отправляло данные о местонахождении устройства, IMEI и MAC-адреса.

Gmobi по всем характеристикам является типичным троянским приложением, ранее сообщила компания «Доктор Веб».

Ранее СМИ сообщили о том, что Xiaomi прекращает производство смартфонов.