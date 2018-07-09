«Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета

В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета «Ланцея». Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

На испытаниях гранатомета присутствовала комиссия из офицеров Минобороны, разработчиков и научных сотрудников.

Компания «Рубин-2017» является разработчиком и производителем гранатомета.

«Ланцея» - копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.

СПГ-9 «Копье» предназначен для поражения самоходных-артиллерийских установок, танков и прочих бронированных целей, а также для уничтожения огневых средств и живой силы противника.

СПГ-9 находится на вооружении ВС Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбы.