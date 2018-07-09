Силуанов обозначил размер будущих пенсий в РФ

К 2024 году размер пенсии неработающих пенсионеров в России поднимется на 35%, в среднем до 20 тысяч рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Он добавил, что постепенное увеличение пенсий начнется уже со следующего года. Так, в 2019 году их размер увеличится в среднем на тысячу рублей.

Силуанов отметил, что задача, поставленная Владимиром Путиным, заключается в том, чтобы обеспечить «рост пенсий темпами выше инфляции». Так, после внесения финальных изменений в законодательство российские власти намереваются «улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию».

Напомним, российское правительство внесло в Государственную думу законопроекты об изменениях в пенсионной системе. Ими предусматривается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Закон о пенсионной реформе будет принят уже осенью текущего года.