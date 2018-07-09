Лесли и Рыбка выплатят Дерипаске по полмиллиона рублей

В Краснодарском крае суд частично удовлетворил иск Олега Дерипаски к Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) о защите частной жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена. По его словам, ответчики должны выплатить Дерипаске по 500 тысяч рублей.

Блогеры Настя Рыбка и Алекс Лесли опубликовали в социальных сетях фотографии и записи разговоров бизнесмена. Олег Дерипаска подал на них в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни. Бизнесмен подчеркнул, что не давал согласия на разглашение персональной информации.