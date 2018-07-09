Сын избитого депутата Госдумы рассказал о состоянии отца

Сын избитого депутата Государственной думы Сергея Жигарева подтвердил нападение на отца в Москве. Об этом он сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«К сожалению, я не знаю подробностей случившегося. Я звонил маме. Сейчас вроде все хорошо, отец находится дома, но с ним я еще не разговаривал, - рассказал Кирилл Жигарев.

Ранее РИА Новости сообщили, что Сергея Жигарева избили на севере Москвы во дворе дома, где проживает политик. Неизвестный подошел к машине депутата от ЛДПР и начал бить его по лицу. Затем злоумышленник повалил Жигарева на землю и нанес еще несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия. Депутата Госдумы доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Полиция ищет подозреваемого.