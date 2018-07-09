СМИ: личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке

Личный самолет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был замечен во Владивостоке. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap news agency. По данным сайта наблюдения за перемещениями гражданской авиации, на который ссылается агентство, борт номер один приземлился во Владивостоке в понедельник утром и через три часа вылетел назад в Пхеньян.

Источник не сообщает, был ли в самолете сам лидер Северной Кореи.

Издание предполагает, что, возможно, на борту были северокорейские чиновники, которые готовят визит Ким Чен Ына на Восточный экономический форум.

Ранее соответствующее приглашение северокорейскому лидеру прислал президент России Владимир Путин.