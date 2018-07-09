«Богомол» в действии: возможности нового противотанкового комплекса показали на видео

В Белоруссии продемонстрировали возможности самоходного противотанкового роботизированного комплекса «Богомол» на видео. Как утверждает разработчик, он может обнаружить даже хорошо замаскированого неприятеля.

Впервые «Богомол» был представлен на выставке «Милекс-2017». Главный конструктор Андрей Анисимов заявил, что роботизированный комплекс полностью собран с нуля и в нем отсутствуют какие-либо заимствования.

На видео показан самоходный противотанковый роботизированный комплекс - специальная машина с дистанционным управлением и установленными оптико-электронными системами, по пересеченной местности она движется со скоростью пять километров в час. Отмечается, что на «Богомоле» можно установить три типа управляемых ракет, которые запускаются в любое время суток и в любую погоду. Военный может управлять «Богомолом» на расстоянии до 300 метров. Собранные данные робот передает оператору, а тот, исходя из полученной информации, принимает решение.

Разработчики уверяют, что уничтожить робота сложно - именно это является большим преимуществом в бою.