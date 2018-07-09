ВСУ обстреляли жилой район Донецка из танков и разместили кадры в Сети

Украинские силовики открывают огонь по жилым кварталам Донецкой Народной Республики. Кадры с обстрелами появились в социальных сетях.

Волонтер ВСУ Юрий Мысягин разместил на своей странице в Fcebook видео, на котором здание «Точмаша» в Киевском районе Донецка попадает под танковый обстрел. Ролик сопровождается динамичной музыкой и циничными комментариями.

В комментарии к видео Мысягин уточняет, что огонь открыла «неожиданно появившаяся третья сила», которая «с одного точного выстрела немного утихомирила врага», подразумевая под «врагом» ополченцев ДНР.

Стоит отметить, что здание «Точмаша» располагается в жилом квартале Донецка: в результате обстрела чудом никто из мирных жителей не пострадал.

Украинские силовики неоднократно нарушают режим прекращения огня и демонстрируют свои «успехи» в Сети. Недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан разместил на своей странице в Facebook видео, на котором снайпер открывает огонь по Донбассу в темное время суток.