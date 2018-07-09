Спасение детей из пещеры в Таиланде происходит по методике российских диггеров

Российские специалисты дистанционно консультируют тайских спасателей и уже предложили несколько планов по эвакуации детей из пещеры. Так, спасатели уже отказались от поставки воздуха через шланг в пользу баллонов. Об этом руководитель «Диггерспаса» Вадим Михайлов рассказал телеканалу «360».

Он отметил, что при использовании шланга может возникнуть путаница, в то время как вариант с баллонами представляется намного удобнее.

Специалисты опасаются, что в затопленной пещере дети начинают страдать от кислородного голодания и переохлаждения.

«Мы знаем эту пещеру, знаем расположение ходов в ней, из чего она состоит. Она как губка промокает и не успевает полностью откачать воду», - добавил Михайлов.

С пострадавшими работают парамедики и психологи. Операция по спасению возобновилась в понедельник 9 июля.

Ранее сообщалось, что в Тайланде 12 игроков юношеской сборной, а также их тренер зашли в пещеру 23 июня, однако из-за сильного ливня, который затопил выходы, не смогли выбраться. В настоящий момент ведется операция по их спасению.