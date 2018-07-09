Родственникам разрешили навещать больных в реанимации круглосуточно

Отделения реанимации и интенсивной терапии теперь открыты для круглосуточного посещения во всех московских больницах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, разрешающий родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. Глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Хрипун рассказал, что поддержка родных имеет огромное значение для выздоровления больных.

«Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов», - приводит его слова пресс-служба.

Глава департамента отметил, что членам семьи придется переодеваться в специальную стерильную одежду и посещать больного смогут только два человека одновременно. Об остальных требованиях родным подробно расскажет медперсонал.

Пилотный проект по посещению больных, находящихся в реанимации, запустили в 2017 году.