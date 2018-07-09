Украине не хватило денег на участие в детском «Евровидении»

Украина откажется от участия в песенном конкурсе «Евровидение - 2018» из-за серьезных финансовых проблем.

Как говорится в официальном сообщении, на текущий момент Национальная общественная телерадиокомпания Украины не располагает средствами, необходимыми в качестве обязательного взноса для участия в конкурсе.

«В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», - отмечается в заявлении пресс-службы.

Так, в 2018 году Украина в первый раз за всю историю песенного конкурса не будет принимать участие в детском вокальном состязании.