Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи

Автоэксперты составили рейтинг самых доступных авто для больших семей на рынке России. Отмечается, что главным условием участия в списке является возможность размещения в салоне машины семи посадочных мест. Об этом сообщает издание SpeedMe.

Первое место занял автомобиль Lada Largus, который является самым доступным в этой категории. Модификация модели с семиместным салоном у дилеров стоит от 591 тысячи рублей.

Второе место в данном списке занимает UAZ Patriot. На борт этого внедорожника можно взять столько людей, сколько разрешает легковая категория «B» - девять человек, включая водителя.

Тройку лидеров замыкает представитель немецкого автопрома - Volkswagen Caddy. Самый доступный семиместный автомобиль можно купить за один миллион 307 тысяч рублей.

На четвертом месте рейтинга доступных авто для больших семей оказался Citroen Grand C4 Picasso. Цены на автомобиль начинаются от 1,85 миллиона рублей.

Американская модель Chrysler Pacifica находится на пятой позиции данного списка. Цена у дилеров начинается с отметки в 3,85 миллиона рублей за автомобиль 2017 модельного года.