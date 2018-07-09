Храбрый пенсионер прошел по карнизу, чтобы спасти выпавшего из окна младенца

Героический поступок совершил 60-летний житель Китая Лю Синчжао. Увидев трехлетнего ребенка, который находился на грани от того, чтобы выпасть из окна, он по карнизу пробрался к малышу и протолкнул его внутрь квартиры.

Происшествие успели заснять на видео очевидцы. Кадры были опубликованы изданием Daily Mail.

Отмечается, что изначально мужчина добежал до квартиры, в которой находился младенец. Однако на стук в дверь никто не отвечал. Как выяснилось позже, ребенок был дома один, так как отцу пришлось экстренно отлучиться на работу.

Собравшиеся внизу свидетели инцидента уже не думали, что кто-то сможет вернуть ребенка обратно в квартиру и стояли внизу с растянутой простыней, готовясь в любой момент подхватить младенца.

Родители и бабушка малыша поблагодарили отважного пенсионера, добавив, что ребенок не получил ни единой травмы и чувствует себя отлично.