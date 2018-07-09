Бык содрал скальп с матадора во время корриды

Известный испанский матадор Хосе Падилья получил серьезные травмы после столкновения с быком во время корриды в Аревало. Инцидент произошел на глазах у сотен человек. Позже видео жестокой схватки появилось в Сети.

Разъяренный бык повалил матадора на землю и содрал с его головы кусок кожи. Мужчину немедленно госпитализировали. В больнице ему наложили около 40 швов.

Это далеко не первая травма Хосе Падильи, полученная на корриде: 45-летний мужчина за свою карьеру получил более 30 ранений. Так, в 2011 году в Сарагосе бык лишил матадора глаза. После этого мужчину прозвали Пиратом. В том же противостоянии матадор повредил правое ухо, которое теперь не слышит.