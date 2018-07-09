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Американский сенатор призвал пересмотреть санкции против России

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:12 09.07.2018
Нам важно не настроить против себя российский народ - рассказал политик изданию Washington Examiner.
Американский сенатор призвал пересмотреть санкции против России
Фото: Evan Golub/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Сенатор из делегации США, которая на прошлой неделе посетила Россию, Рон Джонсон усомнился в эффективности санкций США против России. Джонсон был членом конгрессной делегации, которая встречалась на прошлой неделе с российскими дипломатами и законодателями, хотя изначально российское правительство не хотело давать ему разрешение на въезд в страну. Он вернулся в США скептически настроенный насчет эффекта от наложенных на Россию санкций.  Его слова приводит издание Washington Examiner.

«Меня всегда беспокоило, что санкции могут быть использованы президентом Путиным, чтобы обвинить Америку в отсутствии экономического прогресса в России. Однако, я увидел, что если санкции и имеют какой-то негативный эффект, то точно не на Москву », - сказал Джонсон, который также возглавляет подкомитет по международным отношениям с Европой.

По мнению сенатора, санкции нужно принимать против олигархов, а не в целом против России. Именно это позволит Вашингтону не настроить против себя российский народ.

«Людей не волнует то, что очередной олигарх не сможет купить себе особняк за десять миллионов долларов», - справедливо уверен политик.

После поездки в Москву сенатор признался, что рассматривает разные пути укрпеления доверительных отношений между двумя странами. Помимо этого, он призвал не «раздувать проблемы из-за вмешательства в выборы». Напомним: по мнению США, Россия якобы смогла повлиять на исход президентской гонки в 2016 году.

«Мы чересчур раздули эту проблему, будто это величайшая угроза демократии… нам необходимо честно оценить то, что произошло в действительности, какой эффект это имело и какое воздействие по-настоящему оказывают наши санкции —позитивное и негативное», — предложил политик.

Напомним, делегация парламентариев США посетила Россию на прошлой неделе.

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