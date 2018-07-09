СМИ: депутата Госдумы избили возле подъезда собственного дома в Москве

Неизвестные избили депутата Государственной думы от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Москве на улице Полины Осипенко - возле дома, в котором проживает политик.

По словам собеседника агентства, неизвестный оттолкнул дверь автомобиля, где Жигарев находился со своей знакомой, и нанес несколько ударов по лицу политика. Затем злоумышленник повалил депутата на землю и продолжил бить его, после чего скрылся.

По факту случившегося проводится проверка.