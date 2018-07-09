Иранскую гимнастку арестовали за видео с откровенными танцами в Instagram

Иранская полиция арестовала 18-летнюю гимнастку Маэде Ходжабри за видео, которые она размещала на своей странице в Instagram. На кадрах роликов девушка танцует в своей спальне. Гимнастка обвиняется в нарушении норм морали, сообщает издание The Independent.

Ходжабри ответила на обвинения заявив, что хотела при помощи откровенных танцев увеличить число подписчиков. В настоящее время их у юной гимнастки чуть больше 50 тысяч, а среди ее 322 публикаций есть снимки как в традиционных мусульманских нарядах, так в современных топах и майках, открывающих живот и руки.

Газета также сообщает, что за последние несколько недель по такому же обвинению были задержаны три человека, позже их выпустили под залог. Иранская полиция заявила, что собирается закрывать подобные профили в социальной сети Instagram.