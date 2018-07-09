В Свердловской области столкнулись фуры с сосисками, пельменями и помидорами

На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил столкнулись две фуры с продуктами. В результате аварии был заблокирован путепровод между двумя крупнейшими городами Свердловской области.

Как сообщает местное информагентство «Новый день», авария произошла на 98 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил. В результате столкновения одна из фур опрокинулась на асфальт, перегородив обе полосы. После ДТП из кузовов большегрузов на дорогу выкатились помидоры, сосиски, пельмени и прочие продукты.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение по трассе уже восстановлено.