Прилепин уходит с поста замкомандира батальона армии ДНР
Заместитель командира батальона армии Донецкой Народной Республики Захар Прилепин уходит со своего поста. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».
Он рассказал, что летом батальон перешел из состава полка специального назначения в ведомство ракетных войск.
«Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста замкомандира батальона», - заявил Прилепин.
Он отметил, что при этом останется советником главы ДНР, куратором своего батальона, соведущим программы «Донецкий формат», а также руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса.
Прилепин добавил, что батальон многократно доказал свою боеспособность.
«Между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать - есть много пока не решенных задач», - отметил он.
Также Прилепин заявил, что последние четыре года были самым насыщенным временем в его жизни, а два года в батальоне - самым счастливым.