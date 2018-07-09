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Ученые выяснили, как водителям не засыпать за рулем

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:37 09.07.2018
Оказалось, что причина сонливости в дороге - вибрации внутри машины.
Ученые выяснили, как водителям не засыпать за рулем
Фото: imagebroke.net/ Globallookpress

Человек засыпает за рулем из-за легких вибраций водительского кресла во время движения. Даже у отдохнувшего водителя чувство сонливости может наступить уже через 15 минут. Это выяснили ученые из Королевского мельбурнского технологического университета. Результаты их исследования приводит портал Science Allert.

Ученые подчеркнули, что об этом стоит задуматься и автомобильным инженерам и дорожным строителям.

«Когда человек устал, то он начнет дремать мгновенно из-за легких вибраций водительского сидения во время движения», - объяснил один из ученых Стивен Робинсон.

Для того, чтобы доказать, что именно эти колебания являются причиной быстрого засыпания за рулем, команда исследователей привлекла 15 добровольцев. За руль настоящей машины сажать никого не стали - ограничились симулятором. Волонтеров тестировали дважды: сначала без вибрации, позже - с низкочастотными колебаниями в четыре-семь герц.

В ходе «заездов» ученые измеряли у испытуемых вариабельность сердечного ритма. Именно этот показатель является неким индикатором усталости нервной системы.

Исследования показали, что вибрации погружают человека в сон уже через 15 минут, самые стойкие испытуемые продержались полчаса. По словам специалистов, причиной этому может быть синхронизация мозга с этими вибрациями, которые буквально отправляют его в раннюю стадию сна.

Ученые уверены: если дизайнеры и инженеры смогут нивелировать эти вибрации либо добиться противоположного эффекта - чтобы колебания, производимые креслом при движении, заставляли человека просыпаться, - то это снимет проблему.

Исследователи пообещали продолжить работу, и предоставить производителям автомобилей свои результаты.

К слову, каждое пятое ДТП со смертельным исходом происходит из-за того, что водитель засыпает за рулем.

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