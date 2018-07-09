ЕС продлил санкции против России на полгода

Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций сроком еще на полгода. Решение было опубликовано в «Официальном журнале» и вступит в силу во вторник 10 июля.

В документе добавляется, что ограничения будут действовать до 31 января 2019 года.

В пояснительной записке отмечается, что под санкции попадают пять крупных финансовых российский институтов, которым будет ограничен доступ к рынкам Евросоюза, а также три энергетических и три оборонных предприятия.

Помимо этого, под запрет попадает импорт и экспорт оружия, а также ряда технологий и услуг для добычи нефти.