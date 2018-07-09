Детектив по-томски: пес и кот сдали приставам должников

В городе Асино Томской области собака и кот помогли приставам обнаружить должников, которые прятались в подполье в коробке от телевизора. Об этом сообщается на сайте областного УФССП.

Мужчина и женщина в течение долгого времени не платили алименты на содержание детей. Женщину лишили родительских прав, а мужчина не платил алименты. В результате приставами были возбуждены уголовные дела по статье 157 Уголовного кодекса России «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей».

Для того, чтобы опросить должников, представители закона приехали к ним домой, но двери им никто не открыл. У приставов был номер телефона мужчины. Должник ответил на звонок, и заявил, что он вместе с сожительницей уехали из города. Во время разговора в трубке был слышен лай собаки, которая находилась на привязи рядом с домом.

После этого приставы еще раз постучали в дверь, которую спустя несколько минут открыла соседка должников. Она рассказала, что их нет дома, и провела приставов по комнатам, в которых действительно никого не было.

Внимание правозащитников привлекла крышка подпола на кухне, на которую смотрел домашний кот. Приставы осмотрели подпол, где нашли коробку из-под телевизора, из которой торчали макушки должников. Позже должники рассказали, что они не хотели встречаться с приставами потому, что были с похмелья. Сожители были доставлены в отдел судебных приставов, далее их ждет суд.