Слепаков публично извинился перед футболистами российской сборной

Юморист и шоумен Семен Слепаков извинился перед футболистам сборной России за написанную ранее скандальную песню.

На своей странице в Instagram он поблагодарил спортсменов за «мощную и фееричную» игру. По признанию Слепакова, он сожалеет, если его творчество задело кого-либо из игроков.

«У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», - подытожил артист.

Сборная России по футболу, одолев одну из сильнейших сборных – Испанию, дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, в котором уступила команде из Хорватии только в серии пенальти.

На следующий день после матча, в Москве состоялась встреча команды Станислава Черчесова с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах, где собрались десятки тысяч футбольных фанатов.

Напомним, за несколько дней перед чемпионатом мира юморист Семен Слепаков опубликовал в Интернете видео с шуточной песней о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров должен стать главным тренером российской команды.