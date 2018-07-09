Стало известно, кто будет сопровождать Трампа на саммите Россия - США в Хельсинки

Издание Politico назвало имена членов делегации, которые отправятся в Хельсинки вместе с американским лидером Дональдом Трампом на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

По информации издания, президента США будут сопровождать советник по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, его заместитель по связям с общественностью Билл Шайн, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Сара Сандерс, помощник президента Дэн Скавино, а также другие высокопоставленные чиновники.

Отмечается, что в делегацию также войдут первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп и ее пресс-секретарь Стефани Гришам.

Дочь американского президента Иванка Трампа и советник лидера США Джаред Кушнер, по данным Politico, в состав делегации не войдут.

Напомним, лидеры России и США 16 июля проведут переговоры в Хельсинки. Путин и Трамп обсудят отношения между двумя государствами, а также вопросы нацбезопасности.