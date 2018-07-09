Агрессивные коровы-лимузины напали на детей в Башкирии

В Башкирии в Туймазинском районе выясняются обстоятельства нападения стада коров на детей. Об этом сообщает Bash.News со ссылкой на родителей пострадавших.

В результате инцидента пострадали три ребенка, в настоящее время они находятся в больнице. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Состояние девочек шести и десяти лет врачи расценивают, как удовлетворительное. Девятилетний мальчик, который пострадал больше всего, в настоящее время находится в реанимации. У него зафиксированы ушибы легких и гематома на голове, а также сломаны ребра и рука.

Родители рассказали, что дети пошли к реке для того, чтобы собрать прутья для веников. По дороге они встретили стадо коров породы лимузин, которые в два - два с половиной раза больше обычных буренок. Как рассказали пострадавшие, на них напало около 20 животных.