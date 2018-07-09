В ЮАР львы растерзали охотившихся за носорогами браконьеров

В ЮАР, в заповеднике Sibuya, львы набросились на браконьеров, которые охотились на носорогов. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook.

Директор Sibuya Ник Фокс отметил, что группа состояла из нескольких человек, по предварительным данным, их было трое. Злоумышленники проникли на территорию заповедника в ночь с первого на второе июля. Среди их инвентаря, помимо винтовок и топоров, были найдены запасы продовольствия и питья на несколько дней.

«Все признаки указывают на то, что банда собиралась убивать носорогов и спиливать их рога» - добавил Фокс.

Трупы нарушителей были обнаружены гидом во время проведения экскурсии неподалеку от места обитания львов. На место инцидента подъехали полиция и сотрудники подразделения по борьбе с браконьерством.

В настоящее время на месте продолжают работать специалисты. Судмедэксперты устанавливают точное количество погибших.