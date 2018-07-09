Украина и США приступили к совместным учениям в Черном море

Два корабля ВМС США вошли в Черное море для проведения совместных учений с украинским флотом. Об этом сообщается в официальном аккаунте командования в Twitter.

Так, корабли USS Mount Whitney и USS Porter примут участие в подготовке операций по обеспечению безопасности в море под названием Sea Breeze - 2018.

«Мы с нетерпением ждем работы с союзниками НАТО и партнерами для обеспечения мира и экономической стабильности», - говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны различные упражнения и задачи не только на море, но и в воздухе и под водой. Особое внимание будет уделено поисково-спасательным операциям.

Sea Breeze 2018 пройдет с 9 по 21 июля в северо-западной части Черного моря.