Xiaomi прекращает производство смартфонов

Китайский производитель телефонов Xiaomi принял решение прекратить производство смартфонов. Причиной тому стало недоверие большинства клиентов к гаджетам, произведенным в Китае, передает портал Akket.

Отмечается, что компания все еще думает над тем, чтобы продолжить заниматься продажей смартфонов, однако исключительно внутри собственной страны.

На смену Xiaomi придет новое наименование POCOPHONE, под которым телефоны производства китайской компании будут выставляться на мировых рынках. Бренд уже был утвержден в Европе и США.

Вид нового логотипа остается неизвестным, однако, как сообщает издание, он уже утвержден и закреплен.

Xiaomi прекратит выпуск смартфонов под своим брендом для международного рынка уже в течение текущего года.