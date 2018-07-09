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Президент Польши назвал Волынскую резню «этнической чисткой»

Александра Арсентьева
07:18 09.07.2018
«Между Польшей и Украиной не было никакой войны. Это была обычная этническая чистка», - заявил Дуда.
Президент Польши назвал Волынскую резню «этнической чисткой»
Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress

Польский президент Анджей Дуда, который прибыл на Украину для того, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской резни, эту трагедию назвал этнической чисткой. Об этом сообщает Польское агентство печати.

По словам Дуды, это «годовщина геноцида, случившегося на Волыни».

«Это печальная дата для многих польских семей, в 1942-м, 1943-м, 1944 году потерявших на Волыни своих близких. Считается, что здесь убиты почти 100 тыс. поляков - не солдат, а простых людей, аграриев, которые работали на земле, целых семей, женщин, детей, стариков», - сказал польский лидер.

«Между Польшей и Украиной не было никакой войны. Это была обычная этническая чистка. Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий», - добавил Дуда.

Напомним, Волынская резня - события, которые происходили во время Второй мировой войны на Западной Украине. В ходе них Украинская повстанческая армия* уничтожала население Польши на западе современной Украины.

Украинская повстанческая армия - организация, которая запрещена на территории Российской Федерации.

 

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