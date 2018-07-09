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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Дарья Михалина
06:59 09.07.2018
По словам специалиста центра погоды «Фобос», уже к концу недели температура воздуха поднимется выше 25 градусов.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»

Жителям столичного региона стоит ожидать потепления лишь к концу текущей недели, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

Он отметил, что в настоящий момент Москва оказалась во власти скандинавского антициклона, в связи с чем на протяжении всей недели в столице будут идти дожди. Тем не менее, он добавил, что, несмотря на облачность, осадки будут идти в перерывами, а температура воздуха может достигать до 25 градусов тепла.

Выше этой отметки температура в столице поднимется лишь после выходных.

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