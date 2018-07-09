Эксперты определили самый популярный тип кузова автомобилей у россиян

Около 19 миллионов машин, зарегистрированных в Российской Федерации, имеют кузов «седан».

По информации аналитического агентства «Автостат», на сегодняшний день в России насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей. На долю седанов приходится 44,6% от общего числа машин в стране, что составляет 18,9 млн единиц.

На втором месте списка расположились универсалы, их 12,7 млн (это 30% российского автомобильного парка). Хэтчбеки заняли третью позицию. По российским дорогам ездит 8,4 млн таких авто, это составляет 20% всех «легковушек» в стране.

Как считают аналитики, любовь жителей России к «седанам» идет еще с советских времен. Данный тип кузова в СССР был самым распространенным.