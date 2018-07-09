В посольстве РФ в США посоветовали ЦРУ обновить географические данные о России

Посольство РФ в США прокомментировало поздравление ЦРУ о выходе России в 1/4 чемпионата мира по футболу. В ведомстве поблагодарили организацию за внимание, посоветовав при этом ЦРУ обновить в своей базе российскую карту и статистику населения. Просьба была размещена на официальном аккаунте Посольства в Twitter.

На карте, опубликованной разведывательным управлением, Крым не входит в состав России, отчего численность населения составляет 142,3 миллиона человек, вместо 146,9 миллионов человек.

В субботу, седьмого июля, ЦРУ поздравило все команды, вышедшие в 1/4 финала футбольного первенства, предложив футбольным фанатам кратко ознакомиться с интересными фактами о каждой из стран. Справки были добавлены в альманах The World Factbook, который издается с 1962 года.