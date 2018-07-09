В Шотландии археологи нашли «шахматы викингов»

В Шотландии на территории Дирского аббатства археологи нашли каменную доску для игры в древние «шахматы викингов» (хнефатафл). Об этом сообщает газета The Scotsman.

По словам специалистов, шахматы были созданы не позднее III века до нашей эры, а их создателями были викинги, в связи с этим игра и получила второе неофициальное название.

Ученым пока не удалось выяснить, каковы правила этой игры. Но есть предположение, что игра могла соединять в себе законы нескольких игр – шахмат, нардов и шашек.

Исследователи на месте раскопок обнаружили и другие артефакты, которые повествуют о быте и жизни местных обитателей.