Тереза Мэй шокирована в связи с гибелью пострадавшей в Эймсбери женщины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «потрясена и шокирована» сообщением о гибели одной из пострадавших в результате отравления в Эймсбери. Об это она написала в Twitter.

«Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким», - написала политик.

По словам британского премьера, полиция и спецслужбы работают над скорейшим установлением всех обстоятельств убийства.

Ранее сообщалось, что 44-летняя женщина, которая подверглась воздействию нервнопаралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице. Второй пострадавший от неизвестного яда находится в критическом состоянии. Мужчина и женщины были найдены под воздействием неизвестного вещества.

Скотленд-Ярд заподозрил сходство с происшествием в Солсбери, который находится неподалеку, где нашли без сознания британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.