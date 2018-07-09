Археологи из Сирии и России восстанавливают разрушенную боевиками древнюю Пальмиру

Восстановление древней Пальмиры в Сирии, которую разрушили террористы, пока идет без обещанной помощи международных организаций и западных стран. В городе представителей ЮНЕСКО видели всего один раз, а все работы ведутся самими сирийцами при помощи российских специалистов, рассказывают сирийские специалисты.

Боевики нанесли существенный урон мировому наследию: храмы, скульптуры, памятники, которые не смогли взорвать, - заминировали. Только за последний месяц российские саперы обезвредили более 26 тысяч зарядов.

Археологи из России, которые одними из первых выезжали на место, уже передали сирийским ученым 3D модель разрушенных храмовых комплексов, по которой их можно будет восстановить. В настоящее время работы ведутся в музейных лабораториях.

«Работа очень сложная, террористы разбили скульптуры на множество кусков, и мы собираем их буквально по крупицам. Нас консультируют специалисты из Государственного музея имени Пушкина в Москве. Они дают нам советы по восстановлению мозаики и мелких деталей культурных ценностей. Это неоценимая помощь», - поделился директор лаборатории национальных музеев в Сирии Махер Аль Джубари.

Российские археологи и реставраторы вернутся в сирийскую пустыню совсем скоро. На каждом камне, уцелевшем от взрывов, они оставили специальные метки, по которым еще долго придется восстанавливать разрушенный город.