В ночь на Ивана Купала ребенок упал в костер под Харьковом

Пятилетний мальчик скончался от ожогов в одной из больниц города Харьков после празднования Ивана Купала, сообщает местная полиция.

«Родители ребенка отвлеклись и не заметили, как сын приблизился к костру, разожженному в честь праздника, и упал в него», - отметили правоохранители.

После случившегося мальчика доставили в больницу с ожогами четвертой степени, однако врачи не смогли спасти ребенка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 166 УК Украины «Злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком». При этом полицейские добавили, что родители не стояли на учете и имели только положительные отзывы от знакомых.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.