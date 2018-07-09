Минопромторг назвал «Иннопром» главной площадкой для диалога с зарубежным бизнесом

Екатеринбург на ближайшие четыре дня станет центром мировой индустрии. В столице Урала 9 июля открывается девятая международная промышленная выставка «Иннопром».

Международная выставка «Иннопром» стала главной площадкой для диалога российских и зарубежных компаний, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

«Уже 9 лет как проходит выставка "Иннопром", и мы полагаем, что она стала за все эти годы основной площадкой для диалога между компаниями, российскими и зарубежными», - отметил он.

По словам Каламанова, «Иннопром» влияет на развитие промышленности, так как развития невозможно без диалога между компаниями по самым актуальным вопросам. Он рассказал, что в прошлом году в Екатеринбург прибыли делегации 95 государств. А в нынешнем стало больше экспозиций.

Свои новейшие разработки привезут компании из двух десятков стран: Великобритании, Германии, Японии, Индии, а главным партнером России в этом году станет Республика Корея. Основная тема встречи индустриальных гигантов – «Цифровое производство».