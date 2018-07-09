Постпред РФ при ОЗХО: отравления в Британии происходят на фоне важных для России событий

Происшествия с отравлениями в Великобритании происходят в преддверии важных международных событий, а инцидент в Эймсбери может быть провокацией в ущерб России, считает постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России», - сказал он в интервью «Известиям».

Он напомнил, что очередная история с отравлением двух человек произошла накануне заключительных матчей чемпионата мира по футболу, который проходит в России, а также запланированной встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Шульгин подчеркнул, что нельзя давать оценки случившемуся в Эймсбери до оглашения результатов официального расследования и тем более не следует в очередной раз голословно обвинять Москву в причастности к инциденту.

Напомним, в городе Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, два человека были отравлены неизвестным веществом. В Лондоне сразу же провели параллель с инцидентом с британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Позже стало известно, что 44-летняя женщина, которая подверглась воздействию нервнопаралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице. Второй пострадавший находится в критическом состоянии.