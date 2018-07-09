В Google Play внедрили искусственный интеллект

Корпорация Google внедрила в магазин приложений Play Market главное за последние 10 лет новшество. Им стал искусственный интеллект, который будет персонально подбирать рекомендации пользователям. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что вскоре искусственный интеллект интегрируют и в другие сервисы Google.

Для его внедрения специалистам понадобилось три недели. Так называемый AI Google позволит пользователям видеть большее количество полезных рекомендаций, которые будут создаваться с учетом персональных интересов юзеров. Также будут учитываться пол, возраст, страна проживания и другие параметры.

Разработчики уже протестировали «умное» новшество. В корпорации уверены, что AI Google значительно увеличит прибыть компании.