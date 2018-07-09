Жителей Забайкалья эвакуируют из-за разрушительного паводка

Проливные дожди в Забайкальском крае стали причиной выхода из берегов реки Кия. Стихия разрушила четыре автомобильных моста, а железнодорожная переправа переломилась напополам.

«Разрушены четыре автомоста, один железнодорожный сломался посередине», - цитирует РИА «Новости» главу города Шилка Сергея Сиволапа.

В зоне затопления оказались более полутысячи домов, из которых были эвакуированы около двух тысяч жителей. В настоящее время все они размещены в детских садах и общежитиях, а в городе организованы эвакуационные пункты. Погибших и пострадавших нет, сообщил чиновник.

Аварийные бригады занимаются восстановлением связи и энергоснабжения, нарушенных из-за паводка.