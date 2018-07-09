СМИ: Росстандарт будет штрафовать АЗС за недолив бензина

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии готовит пакет мер, призванных решить проблему недолива бензина на АЗС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Отмечается, что ведомство после обновления законодательства получит право проводить контрольные закупки топлива на автозаправках с целью выявления фактов мошенничества.

При наличии нарушений к недобросовестным продавцам будут применяться ответные меры в виде штрафов. Также планируется ввести новые правила учета и контроля дизеля и бензина.

В настоящее время разрабатывается шесть проектов мероприятий, которые помогут справиться с проблемой недолива, пишет издание.

Ранее Федерация автовладельцев России проверила сети АЗС и выявила систематический недолив горючего при заправке. По данным организации, в среднем заправки недоливают 5% оплаченного топлива, в худшем же случае недолив составил 19%.

В Российском топливном союзе также прокомментировали проблему недолива топлива на АЗС.