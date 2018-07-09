В Сети показали «самый загадочный» смартфон Xiaomi

Китайская компания Xiaomi накануне подала заявку на товарный знак новой линейки устройств Pocophone, однако до этого момента было ничего неизвестно о новой модели смартфона.

Пользователи Сети смогли найти данные об устройстве на сайте Федеральной комиссии по связи США, где говорится, что модель M1805E10A прошла серию сертификационных испытаний.

Размер смартфона составит 7,6 на 15,1 сантиметров с диагональю экрана в 6,4 дюйма. На схеме видно, что устройство будет снабжено сдвоенной камерой.

Другой информации о будущей новинке Xiaomi пока нет.