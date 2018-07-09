Ушла из жизни самая пожилая жительница Европы

В Италии ушла из жизни самая пожилая женщина Европы Джузеппина Проетто. Она скончалась 6 июля в возрасте 116 лет и 37 дней у себя дома в провинции Флоренция, сообщает агентство Ansa.

Джузеппина Проетто родилась 30 мая 1902 года в коммуне Ла-Маддалена.

Отмечается, что Джузеппина Проетто была также второй долгожительницей мира. Сейчас самым старым человеком на планете остается 117-летняя жительница Японии Тие Мияко.